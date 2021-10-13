الرياض.. "خيرات" تطلق مشروع الكفارات

لتسهيل تحقيق الأمور الشرعية على أفراد المجتمع

أطلقت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، مشروع الكفارات؛ للتسهيل على أفراد المجتمع في تحقيق الأمور الشرعية.

ويشمل المشروع الإنابة عن أصحاب الكفارات لتيسير دفعها، وإبراء ذممهم ونفع المحتاجين من "أيتام وأرامل" بكل يسر وسهولة.

ويشمل المشروع كفارة اليمين، وكفارة العجز عن الصيام، وكفارة الظهار، وكفارة إفساد الصيام.