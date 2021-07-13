أمين "آركو" يواسي ذوي ضحايا "مستشفى عزل مصابي كورونا" بالعراق

قدم أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، أحرّ التعازي وصادق المواساة لذوي ضحايا الحريق الذي اندلع مساء أمس في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق، والذي أودى بحياة 54 شخصاً، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.



وثمن "التويجري" استجابة منسوبي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابين؛ وقال في تصريحٍ لـ "سبق": "إن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تقف بكل مكوناتها من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية، مع جمعية الهلال الأحمر العراقي، وتتضامن مع العراق في هذا الحادث المأساوي؛ سائلةً الله -عز وجل- أن يتقبل الضحايا قبولاً حسناً، ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته؛ ويعجل بشفاء المصابين".