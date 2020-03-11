شبح "كورونا" وتأخر الرواتب يؤرقان حرّاس مستشفى الزاهر بمكة

طالبوا "الصحة" بالتدخل وإلزام الشركة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين

طالب عدد من حرّاس مستشفى الزاهر بمكة المكرمة، المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة إلزام الشركة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، لافتين إلى أنهم استنفدوا كل الطرق للحصول على رواتبهم، ولكن دون جدوى.

وبحسب شكوى تقدّم بها عدد من الحرّاس في مستشفى الزاهر بمكة المكرمة، فإن رواتبهم متأخرة منذ شهرين، ولم يتم صرفها من قِبل الشركة المشغلة للمستشفى، لافتين إلى أنهم حاولوا بشتى الطرق مع الشركة لصرف رواتبهم، فيما قوبلت طلباتهم بالرفض والتهديد بالفصل، على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنهم يقدّمون عملهم على أكمل وجه، ويوجدون على مدار الساعة عند غرف العزل، وهو ما قد يعرّضهم لانتقال العدوى، محمّلين أسباب تأخير صرف رواتبهم للشركة المشغلة، وكذلك عدم اتخاذ الشؤون الصحية بالمنطقة موقفاً صارماً ضد مشكلتهم المتكررة.

وطالبوا المسؤولين في الجهات المختصة بالتدخل والوقوف على معاناتهم على وجه السرعة، وإلزام الشركة بصرف رواتبهم.