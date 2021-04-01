"التحالف" يعلن إحباط هجوم بالستي للحوثيين في مأرب

المليشيا الإرهابية تعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إحباطه هجوماً صاروخياً كانت الميلشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب.

ونقلت قناة "العربية" عن التحالف ذكره أنه "أحبط هجوماً وشيكاً للحوثيين باستخدام صاروخ بالستي لاستهداف المدنيين في مأرب".

وحذر التحالف من أن العمليات الهجومية التي ينفذها الحوثيون في مأرب تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.