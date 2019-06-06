"الغامدي" مساعدًا للموارد البشرية بمجمع الملك فيصل

أصدر مدير مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف الاختصاصي أول مبارك راشد اليامي بتكليف الاختصاصي ماجد غرم الله الغامدي مساعدًا لمدير المجمع للموارد البشرية للعام الثاني.

فيما عَبّر "الغامدي" عن شكره لمدير المجمع والقيادات في صحة الطائف على هذه الثقة، واعدًا بمزيدٍ من النجاح.