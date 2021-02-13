أمريكا تطالب بتحقيق حر عن منشأ "كورونا" بعيداً عن التدخلات الصينية

"سوليفان" أعرب عن القلق من النتائج الأولية لتحقيق "الصحة العالمية"

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم (السبت)، أنه "من المهم أن يكون التحقيق حول منشأ فيروس كورونا حراً، وبعيداً عن التدخلات الصينية".

وأعرب "سوليفان" عن قلق بلاده الشديد بشأن النتائج الأولية حول منشأ فيروس كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وتعقيباً على رفض بكين طلباً من فريق منظمة الصحة العالمية الذي زار ووهان، منشأ الفيروس، طالب المستشار الأمريكي بأن تسمح الصين بالوصول إلى البيانات الخاصة، بالأيام الأولى من تفشي كورونا".

وذكر أن "كل دول العالم يجب أن يتشارك في عملية شفافة، لمنع تكرار حالات الطوارئ الصحية".