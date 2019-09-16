بين النصر وخطف بطاقة نصف نهائي دوري أبطال آسيا السد القطري

بعد أن حقق فوزًا ثمينًا في لقاء الرياض 2/ 1

يسعى النصر السعودي لخطف بطاقة التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حينما يحل ضيفًا على نظيره السد القطري عند الساعة 6:45 من مساء اليوم الاثنين، وذلك على أرض ملعب السد في العاصمة القطرية الدوحة، في إياب ربع النهائي من البطولة القارية.

النصر يخوض اللقاء بعد أن تمكن من الفوز في لقاء الرياض 2/ 1 ، وبالتالي فإن إحراز هدف السبق في مرمى المستضيف يعزز من فرصة التأهل ويصعب مهمة المستضيف.

وسيدفع المدير الفني للنصر "فيتوريا" بهداف الفريق المغربي حمدالله مبكرًا، من أجل خطف هدف توسيع الفارق، والإمساك بزمام المباراة.

بينما يعود الكوري الجنوبي نام تاي هي لدفاع السد في هذا اللقاء .

كما يبحث السد عن بلوغ هدف حدده مدربه الإسباني تشافي، ببلوغ نصف النهائي للقاء الفائز من المواجهة الثانية في ربع النهائي بين الهلال والاتحاد، واللذان يلتقيان غدًا الثلاثاء إيابًا، بعد تعادلهما سلبيًا في الذهاب.