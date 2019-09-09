"السبيعي" إلى المرتبة الحادية عشرة بـ"رنية"

يتلقى مدير فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية "محمد بن سعد بن وصل السبيعي"، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الحادية عشرة.
تتقدم "سبق" بالتهنئة إلى "السبيعي" الذي يُعد من القيادات الإدارية المدربة بالمحافظة؛ نظير خبرته الطويلة في الحقل الإداري، وتتمنى له دوام التوفيق.

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09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 10:18 AM

"السبيعي" إلى المرتبة الحادية عشرة بـ"رنية"

صحيفة سبق الإلكترونية

رنية

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يتلقى مدير فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية "محمد بن سعد بن وصل السبيعي"، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الحادية عشرة.
تتقدم "سبق" بالتهنئة إلى "السبيعي" الذي يُعد من القيادات الإدارية المدربة بالمحافظة؛ نظير خبرته الطويلة في الحقل الإداري، وتتمنى له دوام التوفيق.

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