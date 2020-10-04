تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، المهد، وادي الفرع، ينبع بدر)، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.