"فرق مجاهدي تربة" تضبط 10 من العمالة المخالفة وتفشل محاولات التستر عليهم

نفذت الدوريات مداهمات للأوكار والمواقع التي يتخذها المتسللون مأوى لهم

واصلت فرق وحدة المجاهدين بمحافظة تربة جهودها الميدانية للتعامل بحزم مع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية انطلاق المرحلة الثانية من حملة "وطن بلا مخالف".

وفي التفاصيل، نفذت دوريات وحدة المجاهدين بتربة، عددًا من المداهمات، استهدفت أوكارًا ومواقع، يتخذها المتسللون مأوى لهم، وذلك بعد أن رصدت الفرق الميدانية تلك المواقع، ونتج منها ضبط 10 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

يُشار إلى أن الجهود المستمرة في التصدي لعمليات التسلل والتهريب بتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة من مدير عام المجاهدين.