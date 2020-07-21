أمير الجوف يوجه بتأسيس جائزة المنطقة للتميز ويقرر تشكيل مجلس إدارتها

"السناني" أكد أنها تهدف إلى رفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين

وجّه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بتأسيس جائزة الجوف للتميّز والإبداع، كما أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الجائزة وأمانتها العامة.



وتهدف الجائزة إلى خلق بيئة تنافسية تشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف للأداء المتميّز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030م.



وصرّح أمين عام الجائزة المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، بأن الجائزة تأتي ضمن اهتمامات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة لتشجيع أبنائه في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للمنافسة نحو التميز والإبداع والابتكار، ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين في الجهات الحكومية، مشيراً إلى بدء الاجتماعات التحضيرية للجان العاملة تحت مظلة الأمانة العامة للجائزة، مشيراً إلى قرب الإعلان عن مجالات الجائزة وشروط وضوابط المشاركة فيها.