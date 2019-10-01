"الغذاء والدواء" تستقبل طلبات توظيف في مجالي التحقق وتقويم المطابقة

بداية من اليوم والتفاصيل وآلية التقديم متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، استقبال طلبات الحصول على التعيين في مجالي التحقق وتقويم المطابقة والمختبرات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكانت الهيئة قد أشارت عبر حسابها على "تويتر": تضمن هذه الخدمة تعيين مكاتب التحقق والمطابقة والمختبرات الخاصة لمزاولة الأنشطة التي ترغب الهيئة في تعيينها؛ بناءً على الأنظمة والقوانين واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتعرف على آلية التقدم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.