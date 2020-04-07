"تجارة نجران" تنفذ جولات رقابية على مزارع الدواجن

أكدت الاستمرار بمراقبة وفرة السلع وعدم التلاعب بالأسعار

نفّذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، جولات رقابية على شركات ومزارع الدواجن وإنتاج البيض بالمنطقة؛ للوقوف على وفرة الإنتاج والمخزون الغذائي ومراقبة استقرار الأسعار.

واستهدفت الجولات الرقابية مزارع إنتاج البيض في غرب مدينة نجران، وشركات إنتاج الدجاج المبرد والمجمد في كلٍّ من: الحصينية وحمى؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات ومراقبة المخزون والإنتاج الغذائي من منتجات البيض والدجاج؛ لضمان استمرارية تغذية الأسواق بالمنتجات وعدم التلاعب بالأسعار.

وأكّدت التجارة استمرارية الجولات التفتيشية لمراقبة وفرة السلع وسلاسل الإمداد، ولضمان عدم التلاعب بالأسعار، ورصد المخالفين وتطبيق الغرامات على المتجاوزين.

وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد

3

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 06:32 PM

أكدت الاستمرار بمراقبة وفرة السلع وعدم التلاعب بالأسعار

"تجارة نجران" تنفذ جولات رقابية على مزارع الدواجن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

0 869

نفّذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، جولات رقابية على شركات ومزارع الدواجن وإنتاج البيض بالمنطقة؛ للوقوف على وفرة الإنتاج والمخزون الغذائي ومراقبة استقرار الأسعار.

واستهدفت الجولات الرقابية مزارع إنتاج البيض في غرب مدينة نجران، وشركات إنتاج الدجاج المبرد والمجمد في كلٍّ من: الحصينية وحمى؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات ومراقبة المخزون والإنتاج الغذائي من منتجات البيض والدجاج؛ لضمان استمرارية تغذية الأسواق بالمنتجات وعدم التلاعب بالأسعار.

وأكّدت التجارة استمرارية الجولات التفتيشية لمراقبة وفرة السلع وسلاسل الإمداد، ولضمان عدم التلاعب بالأسعار، ورصد المخالفين وتطبيق الغرامات على المتجاوزين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020