توفيق الربيعة يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك.. ويثمن تضحيات أبطال الصحة

رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة باسمه واسم كافة منسوبي القطاعات الصحية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب السعودي الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والجميع يرفل في أمن ورخاء واستقرار وأن يجعلنا من صوامه وقوامه.

وأعرب في هذه المناسبة عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما يحظى به القطاع الصحي من دعم سخي وما تم تخصيصه من مبالغ إضافية للتصدي لجائحة كورونا ومنع انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها كافة قطاعات الدولة بدعم واهتمام ومتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز هذه الأزمة، منوهاً بالإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة وكان لها الأثر الملموس بفضل الله في التعامل مع فيروس كورونا.

وثمّن تضحيات أبطال الصحة موجهاً الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي بوصفهم خط الدفاع الأول لحماية هذا الوطن ومواطنيه من وباء فيروس كورونا.