بعد أن أخلت "‏‫الخدمة المدنية" مسؤوليتها .. تساؤلات طريقة احتساب "العلاوة السنوية" تنتقل لـ "المالية"

ينتظر صرفها مع رواتب الموظفين والموظفات الأحد المقبل

انتقلت تساؤلات الموظفين والموظفات عن طريقة احتساب العلاوة السنوية في رواتب شهر يناير الجاري إلى وزارة المالية، وذلك بعد أن أخلت وزارة الخدمة المدنية مسؤوليتها في ردّها على تقرير نشرته "سبق" أمس.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد ردَّت، مساء أمس، على تساؤلات "سبق"، عن طريقة احتساب وصرف العلاوة السنوية بعد اختلاف طريقة صرفها بين بعض الوزارات والجهات الحكومية.

وقالت الوزارة في ردّها:

"‏‫الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب لا تختص بها وزارة الخدمة المدنية؛ كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية".

وكانت "سبق"، قد نشرت أمس، تساؤلات الموظفين والموظفات عن سبب اختلاف طريقة احتساب العلاوة السنوية لرواتب شهر يناير الجاري بين بعض الجهات الحكومية؛ حيث عمدت بعض الجهات إلى صرفها على شكل فروقات، فيما صرفتها جهات أخرى كاملة، وذلك بسبب اختلاف طريقة احتساب الرواتب؛ حيث تعمل بعض الجهات على احتسابها وفقاً للأشهر الهجرية وأخرى تحتسبها وفقا للأشهر الميلادية توافقاً مع السنة المالية للدولة تنفيذاً لقرار سابق صادر من مجلس الوزراء.

يُذكر أن العلاوة السنوية لعام ٢٠١٩م، سيتم صرفها مع رواتب الموظفين والموظفات يوم الأحد المقبل.