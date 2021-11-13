"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد وجريان السيول على تبوك والمدينة ومكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار على الرياض وحائل والجوف والحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرمة، ومرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح للأتربة والغبار خلال فترة النهار على الأجزاء الغربية من مناطق: الرياض، حائل، الجوف الحدود الشمالية، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خلال فترة المساء على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكوُّن السحب الرعدية وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.