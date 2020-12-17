#عمارة_المسجد_الحرام.. هنا باب الملك عبدالعزيز حيث التصاميم المميزة

هشتاج يعرض لبعض ما قامت به السعودية منذ "المؤسس" حتى العهد الزاهر

أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسمًا بعنوان #عمارة_المسجد_الحرام، تستعرض فيه بعض المشاريع التي شهدها المسجد الحرام، وقامت بها الدولة السعودية الثالثة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو المكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

وتبدأ الوكالة بعرض مشروع باب الملك عبدالعزيز الذي روعي في تصميمه (منسوب) توسعة المطاف والصحن وتصاميمها الجديدة وتحديثهما بآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة لمواكبة التوسعة الحالية للحرم المكي الشريف، وما تشهده من تطورات متسارعة بدعم لا محدود من لدن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

واستخدمت رئاسة شؤون الحرمين في رخام الباب هياكل الستانلس المكسوة بألواح البرونز المزخرف، ورخام الكرارة بمدخل الباب، والرخام المصنع محليًّا من وادي فاطمة على جانبي الباب، كما تجاوز رخام الواجهات الداخلية والخارجية لباب الملك عبدالعزيز (3000م).

كما بلغت كمية الحجر الصناعي بالسقف الأول (210م) وبالسقف الثاني (150م)، وارتفاع السقف الأول (22م) ببهو المدخل، وارتفاع السقف الثاني (13م) بالممر بين البوابة وصحن المطاف.

فيما بلغت نسبة إنجاز تنفيذ أعمال باب الملك عبدالعزيز (45.15%) من إجمالي أعمال الباب الواقع في الساحة الجنوبية (أجياد) للمسجد الحرام.