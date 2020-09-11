القطاع الغربي على موعد مع الأمطار الغزيرة والسيول.. "كراني" يحذّر

حذر خبير الأرصاد حسن كراني، من أمطار غزيرة وسيول على القطاع الغربي.

وقال خبير الأرصاد "كراني": "‏حزام سحابي رعدي وممطر على جازان وشمالاً حتى أجواء مكة والمدينة، ثم يتحول محوره للداخلية وشمالاً حتى منتصف الشمال، مع مؤشرات لفصل الخريف ظهرت بوضوح شرق المتوسط كمنطقة تخلخل فى الضغط تساعد في حالة عدم الاستقرار".

وختم بقوله: "يجب أخذ الحيطة من غزارة الأمطار والسيول، خاصة على القطاع الغربي".