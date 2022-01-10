احذر قبل تسمّم طفلك.. نصيحة ثمينة من "الغذاء والدواء" عن "باراسيتامول"

دعت إلى قراءة جدول المكونات وسؤال الطبيب أو الصيدلي لتجنب التداعيات

جدّدت هيئة الغذاء والدواء، نصائحها الداعية لتجنب استخدام "باراسيتامول" مع دواء آخر يحمل المادة نفسها، لتفادي إعطاء جرعة زائدة للطفل قد تسبّب التسمّم.

وأفادت الهيئة، بأن تقديم جرعة "باراسيتامول" للطفل مع أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية والسعال قد يعرّض الطفل لتسمّم الجرعة الزائدة.

وأكدت في "إنفوجرافيك" على حسابها في "تويتر"، اليوم، أنه يمكن التأكد من وجود مادة الباراسيتامول بتلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، وسؤال الطبيب أو الصيدلي عن مكوناته، مع إمكانية وجود عبارة على علبة الدواء تفيد باحتوائه على "الباراسيتامول".