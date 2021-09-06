"بلدية بارق" تغلق مجمعًا تجاريًّا تَسبب في تشوهات بصرية

ضمن جولة رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أغلق مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، مجمعًا تجاريًّا كاملًا أهمل النظافة العامة ولم يحسّن واجهات المحلات، وتَسبب في تشوهات بصرية، ضمن جولة رقابية مكثفة قاموا بها صباح أمس الأحد؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية، ولمعالجة التشوهات البصرية.

وأسفرت الجولة عن رصد 7 مخالفات صحية في مطاعم مخالفة اتخذت الإجراءات النظامية حيالها، وتأتي هذه الجولات الرقابية المكثفة بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

وستتواصل الجولات لمعالجة التشوهات البصرية وتطبيق الاحترازات، وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين؛ مطالبًا بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم ٩٤٠.