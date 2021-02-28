بكامل جاهزيتها.. "صحة الجوف" تطلق 5 مراكز جديدة لتطعيمات كورونا

قالت: ستبدأ اليوم باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين بتطبيق "صحتي"

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، جاهزيتها لإطلاق 5 مراكز للقاح كوفيد 19، بمحافظات ومراكز المنطقة، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للقاح بمدينة سكاكا.

وأوضحت "صحة الجوف" أن المراكز تشمل مركز صحي الربوة، ومركز صحي قارا بمدينة سكاكا، ومركز صحي الغرب بمحافظة دومة الجندل، ومركز صحي الصالحية بمحافظة طبرجل، ومركز صحي صوير بمركز صوير.

وبيّنت أن المراكز ستبدأ اليوم الأحد 28 فبراير باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين في تطبيق "صحتي"، ووجهت الدعوة للجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر التطبيق.