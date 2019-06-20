البلديات عن طلبات "كهرباء مروج ينبع": لا معاملات متوقفة لدينا

قالت: كلّفنا المختصين بإدخال معاملات إيصال التيار للمنازل بالمخطط

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية بأنها تلقت خطاب بلدية محافظة ينبع المتضمن أنه لا توجد ضمن المعاملات الموجودة لديها أي طلبات متوقفة ضمن مخطط المروج، وأنها خاطبت مدير مكتب خدمات الكهرباء بتكليف المختصين بإدخال طلبات إيصال التيار للمنازل في مخطط المروج المعتمد، حيث إنها لا مانع لديها في ذلك.

جاء ذلك رداً على ما نشرته "سبق" بتاريخ 12/ 8/ 1440هـ، تحت عنوان "مخطط المروج بينبع.. حضر المسكن وغابت الكهرباء وبقي الحلم".