أمير الكويت يستكمل الفحوصات الطبية بأمريكا.. وتأجيل لقائه بالرئيس الأمريكي

إعلان من الديوان الأميري

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري، قوله: إن هذا الأمر هو الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر لسمو أمير الكويت مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى موعد يحدد لاحق. داعيًا الله العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.