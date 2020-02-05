3 مئوية.. مدينتان سجّلتا أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وَفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ"الأرصاد"

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء بالمملكة، هي: (القريات، وطريف، وتبوك، وعرعر، وسكاكا)، وكانت القريات وطريف هي الأقل، مسجلة 3 درجات مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة: إن سكاكا سجّلت 4 درجات مئوية؛ فيما سجلت كل من تبوك وعرعر 5 درجات مئوية.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أدنى درجات الحرارة

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05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 11:40 AM

وَفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ"الأرصاد"

3 مئوية.. مدينتان سجّلتا أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء بالمملكة، هي: (القريات، وطريف، وتبوك، وعرعر، وسكاكا)، وكانت القريات وطريف هي الأقل، مسجلة 3 درجات مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة: إن سكاكا سجّلت 4 درجات مئوية؛ فيما سجلت كل من تبوك وعرعر 5 درجات مئوية.

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