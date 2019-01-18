شاهد.. مدير شرطة تربة يتقدم الجموع في تشييع "الشلوي" ناقلاً تعازي القيادة

لاقى ربه إثر حادث مروري أثناء أدائه مهام عمله.. تعازي ومواساة وذووه يثمنون

أدى مدير شرطة محافظة تربة المقدم محمد بن عائض الحارثي، وزملاؤه منسوبو شرطة محافظة تربة وجموع المصلين، بعد صلاة الجمعة بجامع أبو راكة، صلاة الميت على الرقيب عيد الشلوي والذي تعرض لحادث مروري بعد عصر أمس أثناء أدائه مهام عمله برفق زملائه على امتداد طريق "حضن".

ونقل مدير شرطة محافظة تربة، المقدم محمد الحارثي، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، حفظها الله، ومواساة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي ، لذوي الرقيب عيد الشلوي.

وقال المقدم "الحارثي" لذوي "الشلوي": "أنقل لكم أحر التعازي والمواساة، في وفاة ابنكم، سائلًا المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

من جانبهم، عبّر ذوو "الشلوي" عن عميق شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولمدير شرطة منطقة مكة المكرمة؛ ولمدير شرطة محافظة تربة لمواساتهم ومشاعرهم الإنسانية.