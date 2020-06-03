بعد تعثُّره أكثر من مرة .. إلغاء الدوري العراقي بسبب فيروس كورونا

القرار جاء بالاتفاق مع الأندية

أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم ، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، آخرها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 جاء بالاتفاق مع الأندية، فيما لم تحدد بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية.