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أكدت الوقوف مع السعودية صفاً واحداً ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها

الإمارات تدين بشدة محاولات الحوثيين المدعومين من إيران استهداف المملكة

أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ البالستية التي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، مشددة على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضًا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).