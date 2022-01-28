الحدود الشمالية.. الأمانة تطرح 63 فرصة استثمارية متنوعة

من خلال منصة (فرص)

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في وكالة تنمية الاستثمارات 63 فرصة استثمارية متنوعة من خلال منصة (فرص).

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تنوعت ما بين مدرسة تعليم ركوب الخيل وكشك كوفي شوب ووجبات سريعة ومجمع تجاري سكني ومحلات تجارية ومحطة محروقات واستراحات ومواقع نقليات ونشاط مستودعات، لافتة النظر إلى أن جميع التفاصيل عبر منصة (فرص).