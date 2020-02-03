"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على الباحة حتى 8 مساءً

تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه، الذي يبدأ في الساعة ١٢ ظهراً ويستمر إلى الثامنة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: بلجرشي والقرى والمخواة والمندق وقلوة والحجرة وغامد الزناد وبني حسن والعقيق والمراكز التابعة لها.

وأهاب "مدني الباحة" بجميع المواطنين والمقيمين، أهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول؛ داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.