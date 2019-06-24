"ترامب" يوقع عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف "خامنئي"

ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، عقوبات جديدة على النظام الإيراني، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأبلغ "ترامب" الصحفيين أن العقوبات تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي ومقربين منه، مبينًا وفقًا لـ"رويترز" أنها تأتي ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

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24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 07:37 PM

ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة

"ترامب" يوقع عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف "خامنئي"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، عقوبات جديدة على النظام الإيراني، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأبلغ "ترامب" الصحفيين أن العقوبات تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي ومقربين منه، مبينًا وفقًا لـ"رويترز" أنها تأتي ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

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