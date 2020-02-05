طلاب تعليم صامطة يحصدون 3 إنجازات على مستوى المملكة

مدير التعليم حثهم على المثابرة ومواصلة التميز وتحقيق التفوق

حصد 3 طلبة من مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ثلاثة منجزات في مجالات مختلفة على مستوى المملكة العربية السعودية.

حيث حصل المبدع محمد بن علي بن أحمد هزازي من برنامج العوق السمعي بثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي، على جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التريبة الخاصة في مسار التفوق الدراسي؛ فيما حققت الطالبة المبدعة أثير بنت إبراهيم اليامي من متوسطة تحفيظ صامطة الميدالية الذهبية في التصفيات النهائية لمشروع المهارات الأدبية في مجال التلخيص والإلقاء على مستوى المملكة والذي استضافه "تعليم مكة المكرمة"؛ بينما حقق الطالب المبدع مازن بن خالد عبدالمطلب من ثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة.

وأشاد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي بما حققه الطلبة من إنجازات، وقدّم التهنئة للطلبة ولقيادة ومنسوبي مدارسهم وأسرهم، باسمه واسم كافة منسوبي ومنسوبات المكتب من مشرفين ومشرفات وقادة وقائدات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات.

كما حث "الصميلي" الطلبة على مواصلة التميز لاستمرار المنجزات.

الجدير بالذكر، أن ثانوية القرعاوي للمرة الثانية على التوالي، يحقق طلابها جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التريبة الخاصة في مسار التفوق الدراسي والدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة.