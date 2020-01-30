لأول مرة في الحدود الشمالية.. القصبي يعين سيدتين في مجلس إدارة غرفة عرعر

أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي قراراً بتعيين سيدتين لأول مرة في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، وبذلك يعتبر أول مجلس لغرفة عرعر يضم سيدات.

وصدر القرار الوزاري اليوم الذي يعتبر تمكيناً للمرأة في منطقة الحدود الشمالية، ضمن تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالحدود الشمالية للدورة العاشرة (1441-1445) هجرية.

وتضمن القرار تعيين أربعة أعضاء جدد وهم حمد بن ناصر بن خليل النجيدي وعمر بن فهد بن محمد الفهيد وسعاد بنت عبدالرحمن أبولحيه ونورة بنت عبدالله مطر الحربي.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية والتي تمت عبر التصويت الإلكتروني قد أسفرت نتائجها عن ارتفاع نسبة المشاركين بنسبة 396 ٪؜ مقارنة بدورتها الماضية حيث شهدت تصويت 2,429 ناخب وناخبة.

وفاز عن فئة التجار كل من: موسى عبدالله معيوف العنزي، وسلطان خلف هزاع العنزي، نواف مزعل سلطان الذايدي، وعيسى معيوف عبدالله العنزي، وشايش عواد خنيفس العنزي، وعافت عليان ثويني الرويلي، في حين حقق الفوز عن فئة الصناع كل من: صالح محمد صالح الخليوي، وعماد صادق يوسف المحمد.