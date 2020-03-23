بالصور.. "سبق" توثِّق خلو الطرقات مع التزام أهالي مكة بقرار حظر التجوُّل

انتشار دوريات الأمن بمداخل العاصمة المقدسة وفي الميادين كافة تطبيقًا للقرار

رصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية امتثال الأهالي بالعاصمة المقدسة مع قرار منع التجوُّل الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء الاثنين.

كما شهدت طرقات العاصمة المقدسة خلوًّا من المارة في صورة عكست مدى وعي المواطنين والمقيمين بالتقيد بقرار منع التجول، ونفذته وزارة الداخلية والجهات المعنية.

كما رصدت عدسة "سبق" انتشار دوريات أمن الطرق على مداخل مكة المكرمة ودوريات الأمن بالعاصمة المقدسة في الطرقات والميادين كافة تطبيقًا للقرار، الذي يأتي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.