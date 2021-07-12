"قضية الفتنة".. محامي "عوض الله": موكلي عُذّب وأجبر على الاعتراف ومحاكمته غير عادلة

"سوليفان" اعتبر أن الحكم يفتقر للشفافية

اعتبر المحامي الأمريكي مايكل سوليفان، الذي يمثل رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، أن "الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بسجن موكله 15 عاماً اليوم (الاثنين) يفتقر إلى الشفافية والعدالة".

وقال "سوليفان" في بيان نشرته "رويترز": "إن عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ضُرب وعُذب وأُجبر على توقيع اعتراف ملفق وحُرم من محاكمة عادلة تمكنه من دحض اتهامات النيابة".