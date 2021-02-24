مستشفى عفيف يحقق المركز الأول في مسار "إحسان"

في مجال تحسين تجربة المريض

حقق مستشفى عفيف المركز الأول في مسار جائزة "إحسان" لمشاريع التحسين على مستوى مستشفيات المملكة، برعاية وزير الصحة د. توفيق الربيعة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، الجهات الفائزة بجائزة "إحسان" للتميز في تجربة المريض لعام 2020م.

وقال مدير مستشفى عفيف العام عبد العزيز الشعلاني: إن هذا الإنجاز جاء بعد توفيق الله أولًا، ثم بدعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة، ومدير إدارة تجربة المريض عادل الحربي، وما يولونه من متابعة مستمرة في سبيل رفع مستوى الخدمة الصحية.

كما أشاد "الشعلاني" بالدور الإيجابي الذي يبذله كل فريق العمل بمستشفى عفيف لتجاوز جميع الصعوبات لتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين التي ستسهم -بإذن الله- في تعزيز مفهوم تجربة المريض، ومقدمًا التهنئة للفائزين بالجائزة.

يذكر أن جائزة "إحسان" للتميز في تجربة المريض تهدف إلى تحفيز المنشآت على مستوى المملكة على الإبداع والتميز في مجال تحسين تجربة المريض.