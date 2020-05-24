عبر منصاتها الإلكترونية.. "أمانة عسير" تطلق عددًا من المسابقات الفنية والتوعوية والبيئية

خصصت مسابقة الفن التشكيلي لأجمل صورة بورتريه لولي العهد في ذكرى البيعة

أعلنت أمانة منطقة عسير طرحها مجموعة من المسابقات المتنوعة، تشمل الفن التشكيلي، وأجمل صورة، وأفضل محتوى مرئي، وأجمل حديقة. فيما خصصت مسابقة الفن التشكيلي لأجمل صورة رسم بورتريه لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك تزامنًا مع الذكرى الثالثة لبيعة سموه.

واشترطت اللجنة المنظمة للمسابقة بأمانة منطقة عسير أن تكون المشاركات للفن التشكيلي لأجمل صورة خاصة بالمشترك فقط، وبمشاركة واحدة، على أن لا يقل حجم لوحة الرسم عن 1.50 سم* 100 سم، وأن تحمل كل لوحة مشاركة توقيع صاحب اللوحة واسمه على المشاركة.

وأكدت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال المشاركات للفن التشكيلي لأجمل صورة سيكون يوم 10 شوال 1441هـ، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بعد فرز المشاركات، وترشيح الصور الفائزة من قِبل اللجنة المنظمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي لأمانة منطقة عسير.

فيما أوضحت الأمانة أنها خصصت مسابقة أجمل صورة لأشجار الجاكرندا؛ وذلك لدعم محبي فن التصوير الفوتوغرافي، بشرط أن تكون الصورة من تصوير المشارك، وأن تحتوي الصورة على أشجار الجاكرندا، مع ضرورة نشر المشارك الصورة على تويتر تحت هاشتاق "#عسير_كذا_أجمل"، إضافة إلى منشنة حساب أمانة عسير بتويتر @asirmunicipal.

وأفادت اللجنة بأنه لن ينظر للصور غير المشاركة في هاشتاق المسابقة. فيما يمكن المشاركة بأكثر من صورة، وسيتم اختيار صورة واحد من قِبل اللجنة. ولا يمكن للمشارك الواحد الفوز بأكثر من جائزة. علمًا بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات في مسابقة أجمل صورة لأشجار الجاكرندا سيكون يوم 10 شوال 1441 هـ، وستعلَن الأسماء الفائزة عبر حسابات التواصل الاجتماعي لأمانة منطقة عسير.

كما خصصت الأمانة مسابقة أفضل محتوى مرئي مبتكر للسلوك الإيجابي من الحجر المنزلي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشترطة أن لا تتجاوز مدة المحتوى 60 ثانية، وأن تعود ملكية المشاركات لأمانة المنطقة، ويحق لها نشرها.

وأضافت الأمانة بأن المسابقة الأخيرة ستكون لأجمل حديقة تحت شعار "كذا أجمل". وتشمل المسابقة فئة أجمل حديقة منزلية، وفئة أجمل حديقة لمنشأة فندقية، وفئة أجمل حديقة لمنشأة حكومية أو خاصة. وسيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات 20 شوال 1441هـ. ولمزيد من المعلومات والاستفسارات عن المسابقات يمكنكم التواصل عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم 0508510061. فيما خصصت الأمانة هذا البريد الإلكتروني asirmunicipal2020@gmail.com لإرسال المشاركات من خلاله.