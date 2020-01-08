"الشرعية" تقتل حوثيين في تسلل فاشل بتعز .. وتسقط طائرة مسيرة بالتزامن

أجبرت عناصر الميليشيا على الفرار

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي شرق مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن القتلى سقطوا أثناء محاولتهم التسلل في اتجاه مواقع بجهة الأربعين.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الحوثية وأجبرتها على الفرار.

وأشار "البحر" إلى أن هذه المحاولة الحوثية للتسلل تأتي بعد أن تكبدت، خلال الأيام الماضية؛ خسائر بشرية كبيرة في صفوفها بينهم قيادات ميدانية، أبرزهم المدعو عبدالله عوبل، والمدعو محمد القعود، والمدعو علي عبدالعزيز الشرعي.

على الصعيد نفسه أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، فجر اليوم، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة الضباب غربي المحافظة ذاتها.

