لبنان تسجّل 1450 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

إجمالي الإصابات إلى 67029 والوفيات 552 شخصًا

سجّلت لبنان 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 67029 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 31392، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 552 وفاة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 10:32 PM

إجمالي الإصابات إلى 67029 والوفيات 552 شخصًا

لبنان تسجّل 1450 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت لبنان 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 67029 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 31392، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 552 وفاة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

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فيروس كورونا الجديد لبنان

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