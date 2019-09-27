برعاية وحضور "سميرة الفيصل".. "صحافيو الوطن" يقيمون احتفالاً باليوم الوطني

شمل فعاليات وبرامج نالت استحسان الجميع.. منها العرضة السعودية

أقام "صحافيو الوطن"، وضمن برامجهم المجتمعية؛ فعالية وطنية، وذلك ليلة أمس الخميس، برعاية الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل سعود، وبحضور عدد من الإعلاميين والناشطين المجتمعيين والمشاهير؛ حيث اكتظت حديقة الزهور بمدينة الرياض بالحضور الذين استمتعوا بما قُدم من فعاليات وبرامج نالت استحسان الجميع.

وفور وصول الأميرة سميرة الفيصل، أخذت جولة على الأركان الجمعيات المشاركة، واستمعت لشرح مختصر عن أنشطتها، ثم بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن" سعيد بن هليّل العجل، والذي أكد أن هذه الفعالية تأتي تأكيداً إيماناً بأهمية مشاركة الوطن والقيادة الأفراح بذكرى الفرح يوم العز والشرف "وطن89".

وعبر "العجل" عن مشاركتهم في اليوم الوطني 89، قائلاً: "إذا لم نشارك المجتمع فرحة الوطن فمتى نشارك؟ الوطن أعطانا الكثير والكثير وكل من يسكن هذا الوطن يستحق منا أن نرسم الابتسامة والفرحة على محياه، رجلاً كان أم امرأة، طفلاً أو شاباً، سعودياً أو مقيماً؛ فكل من على هذا الوطن يستحق أن يفرح في اليوم الوطني السعودي".

وعما قدمه "صحافيو الوطن" في هذا الاحتفال الوطني، قال نائب رئيس "صحافيو الوطن"، صعب الرشيد: "مهما قدمنا يظل قليلاً تجاه أبناء وبنات السعودية، ومن يقيم على أرض مملكتنا الغالية، فهم يستحقون أكثر، كما أننا في (صحافيو الوطن) نقيم الندوات والمنتديات الوطنية التي تهم الوطن والمواطن، كذلك نقدم الأنشطة المجتمعية كجزء من مسؤوليتنا تجاه العمل المجتمعي، الذي ينص عليها ديننا الإسلامي، وتنص عليه رؤية المملكة 2030؛ فجميع أعضاء وعضوات (صحافيو الوطن) على قدر المسؤولية من الخبرة والمهنية، للقيام بدورنا الإعلامي والاجتماعي والوطني".

وأضاف: "قمنا بدورنا الإعلامي الخارجي دفاعاً عن الوطن من خلال منصاتنا على وسائل التواصل، أو من خلال مشاركة أعضاء (صحافيو الوطن) في البرامج التلفزيونية في جميع المحطات العربية، فنحن نعمل كمنظومة متكاملة من أعضاء وعضوات، ولدينا خطط وبرامج نسعى من خلاله للمساهمة في تحقيق رؤى ونماء الوطن؛ ولذلك جعلنا الهدف والطموح ل"صحافيو الوطن" الشريك الأمثل لرؤية وطن".

من جانبه قال مشرف الفعالية ثامر الرجيب: إن "هذه الفعالية بدأ التحضير لها منذ وقت مبكر، من ورش العمل والاجتماعات وتوزيع اللجان والفرق للعمل، حتى حققنا بفضل الله ما نصبو إليه، وأقيم هذا العرس الوطني على أكمل وجه، وكما شاهد الجميع كيف كان التفاعل والعدد الكبير الذي حضر اليوم مما انعكس علينا بالرضا التام ولله الحمد".

وعن فعالية "صحافيو الوطن"، في يوم الوطن أضاف "الرجيب": "قدمنا الليلة العديد من الفعاليات منها العرضة السعودية، وفلم مختصر من إنتاج صحافيو الوطن، ومشاركة الأطفال، والقصائد والشيلات الوطنية، وتم السحب على جوائز أجهزة جوال وأجهزة لوحية وشاليهات وليال مجانية في أفخم الفنادق، وكذلك استمتع الحضور بالأركان التعريفية لبعض الجمعيات المشاركة معنا، كما قدمنا هدايا للأطفال بمشاركة شخصيات كرتونية محببة لديهم، ولن تكون هذه الفعالية الأخيرة؛ بل سنقدم الكثير بإذن الله في قادم الأيام".

وأوضح رئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن، سعيد العجل، أن "ما نشاهده من فعاليات وبرامج قُدمت، ما كانت لتكون لولا الله ثم الدعم اللامحدود من الرئيس الفخري لـ(صحافيو الوطن)، الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، والذي قدم لنا دعماً سخياً ولا زال داعماً لنا".

وتابع: "في كل لقاء معه كان يقول: ما دام العمل لأجل الوطن فاعملوا كل ما يتوجب عليكم كإعلاميين، ومستعد لبذل الغالي والنفيس لأجل الوطن، نسأل الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وهذا الشعب الوفي".

جدير بالذكر أن "صحافيو الوطن" أقاموا العديد من المناشط المجتمعية والندوات الإعلامية؛ منها ندوة عامان على ولاية محمد بن سلمان، وكانت احتفاءً بمرور عامين على ولاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وآخرها كانت ندوة "وزارة الإسكان وحلم السكن" والعديد من البرامج، التي نفذت؛ كبرنامج "لنصنع وعيًا" الذي يهدف للمشاركة في زيادة وعي المجتمع في المجالات التربوية والاقتصادية والأسرية.

