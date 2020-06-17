"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا لشاب في رام الله

مي الكيلة: ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 701 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد

0

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 12:23 PM

مي الكيلة: ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 701 حالة

"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا لشاب في رام الله

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 348

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020