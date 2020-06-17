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مي الكيلة: ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 701 حالة

"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا لشاب في رام الله

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.