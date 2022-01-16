فيديو سرقة محل ذهب بالكويت.. شاهد نهاية اللصوص

وضع رجال المباحث في قطاع الأمن الجنائي في الكويت العاصمة، حدًّا لجرائم تشكيلٍ عصابي مكون من أربعة أشخاص (ثلاثة من غير محددي الجنسية، ووافد سوري)، ارتكبوا سلسلة من جرائم السطو، اختتموها بسرقة محل مجوهرات بأحد المجمعات التجارية في محافظة الجهراء.

جرائم السطو

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصدر أمني، أن منطقة الشويخ الصناعية، شهدت خلال الأيام الماضية عددًا من جرائم السطو على الكراجات، وتمكن الجناة في آخر عملية لهم في هذه المنطقة من سرقة إحدى المركبات والهرب بها؛ مشيرًا إلى أن رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة بدأوا تتبع خيوط جرائم السرقة من خلال انتقال رجال المباحث إلى المواقع التي تعرضت لعمليات السطو.

الأسلوب الإجرامي متشابه

وأضاف المصدر أن رجال المباحث لاحظوا، من خلال معاينة ثلاثة مواقع تعرضت للسرقة، أن الأسلوب الإجرامي في تنفيذ العمليات متشابه، ويعتمد على الكسر باستخدام آلات حادة والسرقة ومغادرة الموقع في أسرع وقت ممكن؛ مشيرًا إلى أنهم لاحظوا أيضًا أن الجناة عادة ما يُنَفّذون جرائمهم في ساعات متأخرة من الليل حيث يكثر الضباب، ويختارون الكراجات التي تكون بعيدة عن الشارع العام، كما تَبَيّن لهم أن الجناة تمكنوا من سرقة مركبة في آخر عملية سطو من أحد الكراجات.

سرقة محل مجوهرات في الجهراء

وأشار إلى أن رجال المباحث عمموا أوصاف تلك المركبة على جميع الأجهزة الأمنية في محاولة لضبط الجناة؛ موضحًا أن أجهزة الأمن تَلَقّت مساء أمس الأول بلاغًا يفيد بتعرض محل مجوهرات في محافظة الجهراء لعملية سطو وسرقة كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات نفذها 4 أشخاص، تم تصويرهم بواسطة كاميرا المراقبة الموجودة داخل المحل.

سيارة مسروقة كشفت الجناة

وذكر أن رجال مباحث العاصمة، بالتعاون والتنسيق مع زملائهم في إدارة البحث والتحري في محافظة الجهراء، تمكنوا من تحديد نوعية المركبة التي استخدمها الجناة في تنفيذ عملية السطو، والتي تم رصدها أيضًا عبر كاميرات المراقبة الموجودة داخل المجمع؛ فتبين أنها تحمل مواصفات المركبة التي تمت سرقتها من "الشويخ الصناعية".

أرباب سوابق

وأوضح المصدر أن رجال مباحث العاصمة تمكنوا من تحديد هوية أحد أفراد التشكيل العصابي، وهو مقيم بصورة غير قانونية، من أرباب السوابق، وحددوا محل وجوده في أحد المخيمات بمنطقة "أرحية"، وتمكنوا من ضبطه واقتياده إلى مكتب التحقيق؛ حيث اعترف على شركائه في الجريمة، الذين تم القبض عليهم في أماكن متفرقة؛ لافتًا إلى أن أفراد التشكيل اعترفوا بتنفيذ عدد من جرائم السطو في منطقة الشويخ الصناعية، وسرقة محل المجوهرات في الجهراء.

كيف تخلصوا من السيارة؟

ولفت إلى أن أفراد التشكيل اعترفوا بأنهم استخدموا المركبة التي سرقوها من "الشويخ الصناعية" في تنفيذ عملية السطو على محل المجوهرات، ثم تخلصوا منها عن طريق حرقها في منطقة صحراوية؛ موضحًا أن أفراد العصابة أرشدوا رجال المباحث إلى المسروقات التي استولوا عليها من محل المجوهرات، والتي كانوا يخفونها في أحد المخيمات بمنطقة "أرحية"، كما أرشدوا إلى مكان المركبة التي استخدموها في تنفيذ عملية السرقة.