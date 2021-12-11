1.3 مليون أسرة استفادت من الاستحقاق الفوري عبر تطبيق "سكني"

البرنامج يوفر مجموعة من الخدمات والحلول بالشراكة مع القطاع الخاص

ساهمت خدمات موقع وتطبيق "سكني" الفورية في زيادة نسبة التملك بين السعوديين إلى 60% حتى العام 2020، واستفادة 1.3 مليون أسرة سعودية من الخيارات السكنية والخدمات التمويلية التي يتيحها "سكني"، كما استفادت 175 ألف أسرة منها 149 ألفًا سكنت منازلها حتى نهاية أكتوبر 2021.

وعمل "سكني" على توفير مجموعة من الخدمات والحلول السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص من المطورين والجهات التمويلية من البنوك.

ويُوفّر "سكني" مجموعة من الخيارات السكنية المتنوعة ضمن 112 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين تتضمن أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في سبع ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مما يعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

وتشّمل المزايا التمويلية المتاحة ضمن المشاريع السكنية تحت الإنشاء تحمّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول، والقسط الشهري المرن الذي يتناسب مع الوضع المالي للمستفيد، والإعفاء من سداد قيمة العقار في حال الوفاة أو العجز الكلي، وكذلك إمكانية تخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% بدلاً من 10% مع امكانية تقسيطها أو تقديمها كدفعة واحدة، وإتاحة تأجيل السداد لمدة سنتين، وذلك وفق الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين تحت مظلة "برنامج الإسكان".

ويوفّر موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.