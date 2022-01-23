الأسبوع في 10 صور: بركان وتسونامي يضربان "تونجا" بعنف.. والقمر "الذئب" يضيء السماء

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اجتاح مملكة تونجا في المحيط الهادي بركانًا تسبب ثورانه تحت الماء في موجة تسونامي عاتية، فيما كان القمر الذئب ينير سماء بعض الدول. والمزيد تجدونه في الصور.





ثوران بركاني تحت الماء جنوب شرق جزيرة فونوافو بتونجا.. فيما يخترق خط البرق غبار البركان في مشهد مهيب







مشهد أفقي للثوران البركاني الذي تسبب في موجة تسونامي هزت تونجا







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أضرار تسونامي تونجا تصل إلى بيرو في صورة تسرب نفطي على الشواطئ







القمر الذئب يرتفع في سماء قرية مو كآب بإنجلترا







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