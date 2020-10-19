"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرّمة والشرقية

تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة والمنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.