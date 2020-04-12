عدد إصابات "كورونا" في هولندا يقفز إلى 25.587

تسجيل 94 وفاة جديدة

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، 25 ألفًا، اليوم (الأحد)، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2737 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.



وأوضح المعهد الوطني للصحة في هولندا أنه جرى تسجيل 1188 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 25 ألفًا و587 إصابة؛ وفقًا لـ"رويترز".