الأمم المتحدة: ‏أكثر من 20 مليون يمني يعانون الجوع ومعرضون للإصابة بكورونا

ثمّنت جهود شركاء البرنامج الإنمائي الداعمين لتوفير الغذاء والرعاية الصحية

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن، وعرضة للإصابة بفيروس كورونا.

ودون البرنامج على "تويتر": "هناك ‏20.1 مليون يمني يعانون الجوع المزمن ومعرضون للإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف: "نثمّن عالياً دعم شركائنا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن للحفاظ على سبل عيش ‎اليمنيين، ما يسهل حصولهم على الغذاء والرعاية الصحية".

حتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن، إلى 419 بينها 95 وفاة و17 متعافياً.