"رابطة دوري الأحياء" تدشن هويتها الجديدة.. وتطلق أكبر دوري بالمملكة

برعاية خالد بن الوليد بن طلال .. تحت مظلة هيئة الرياضة

تدشن رابطة فرق الأحياء لكرة القدم، منافسات الموسم الرياضي 2019/ 2020 لفرق أحياء المملكة، وذلك في حفل يقام مساء اليوم الخميس بمدينة الرياض برعاية الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبحضور عادل الفقي رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم وعدد من نجوم كرة القدم السعودية والمدربين الوطنيين والإعلاميين .

وسيشهد حفل التدشين إطلاق الهوية الجديدة للرابطة، والإعلان عن تفاصيل الموسم الجديد الذي سيقام في 11 رابطة فرعية على مستوى المملكة.

ويأتي ذلك بعدما أصبحت رابطة دوري فرق الأحياء تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.