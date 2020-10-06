زراعة قوقعة ثنائية إلكترونية لطفل بمستشفى حفر الباطن

في الـ12 من العمر وكان يعاني من ضعف شديد في السمع

نجح فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إجراء زراعة قوقعة إلكترونية لطفل في الثانية عشرة من العمر، كان يعاني من ضعف شديد في حاسة السمع؛ حيث باشر الفريق الطبي بعد إجراء جميع التحاليل، إجراء عملية زراعة القوقعة للطفل في الأذنين وفق أحدث الطرق وبجرح لم يتعد 3 سم، مع تشغيل الجهاز الخارجي في اليوم التالي مباشرة من العملية.

وتمكن بعد العملية -ولله الحمد- من السمع بشكل أفضل وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة، دون تسجيل أي مضاعفات.