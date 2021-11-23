رئيس تتارستان يصل جدة للمشاركة في اجتماع "روسيا والعالم الإسلامي"

تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون" الذي تستضيفه المحافظة غداً

‬وصل رئيس جمهورية تتارستان الرئيس رستم مينخانوف إلى جدة، مساء اليوم؛ للمشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون" الذي تستضيفه محافظة جدة غداً.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد السحلي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي.