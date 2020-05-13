شرطة المدينة تطيح بشبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول

عددهم 79 شخصاً من جنسيات مختلفة

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول.

وقال "القحطاني": تم القبض على عناصرها وعددهم 79 شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

شرطة المدينة

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13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 05:38 PM

عددهم 79 شخصاً من جنسيات مختلفة

شرطة المدينة تطيح بشبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول.

وقال "القحطاني": تم القبض على عناصرها وعددهم 79 شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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شرطة المدينة

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