شرطة المدينة تطيح بشبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول

عددهم 79 شخصاً من جنسيات مختلفة

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع الأموال بالتسول.

وقال "القحطاني": تم القبض على عناصرها وعددهم 79 شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.